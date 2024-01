Macquarie Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Aktuelle Analyse der Aktie von Macquarie

Investoren, die derzeit in die Aktie von Macquarie investieren, können eine Dividendenrendite in Höhe von 5,17 % erwarten. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte bedeutet dies einen geringeren Ertrag von 2,11 Prozentpunkten. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

Von fundamentaler Seite betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Macquarie einen aktuellen Wert von 16 auf. Im Vergleich dazu liegt das KGV vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt bei 67. Dies deutet darauf hin, dass Macquarie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die Diskussionen zu Macquarie in den sozialen Medien signalisieren eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen rund um den Titel. In den vergangenen zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen und auch die angesprochenen Themen rund um das Unternehmen waren vorwiegend positiv. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" bewertet werden kann.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Macquarie-Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) um 4,19 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 169,42 AUD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 180 AUD, ergibt sich eine Abweichung von +6,24 Prozent. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Macquarie in Bezug auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet betrachtet werden kann.