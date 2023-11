Macquarie Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Einfluss von Social Media auf die Aktienbewertung von Macquarie

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie liefern. In den letzten vier Wochen wurde bei Macquarie eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz deutet darauf hin, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Macquarie daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs misst, liegt bei Macquarie bei 5,17 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,63 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Macquarie als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen vermehrt positive Meinungen über Macquarie geäußert wurden. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Aus diesem Grund wird die Aktie von Macquarie bezüglich der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Macquarie liegt bei 14, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 61,08 deutlich niedriger ist. Aus fundamentaler Sicht wird Macquarie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.