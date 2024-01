Macquarie Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Macquarie-RSI liegt derzeit bei 53,45, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 32,4, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für die Macquarie-Aktie auf Basis des RSI.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Macquarie-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 172,82 AUD liegt. Dieser Wert liegt in der Nähe des aktuellen Schlusskurses von 179,85 AUD, was einer Differenz von +4,07 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 169,75 AUD, was zu einer Differenz von +5,95 Prozent führt und somit zu einer positiven Bewertung der Aktie auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält die Macquarie-Aktie somit eine positive Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Macquarie eingestellt waren. Es gab sechs positive und drei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer positiven Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Macquarie daher von der Redaktion ein positives Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Macquarie derzeit bei 5,17 Prozent, was 2,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Kapitalmärkte" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 7 Prozent. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine negative Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Macquarie-Aktie, mit einer neutralen bis positiven Einschätzung auf Basis des RSI und der technischen Analyse, sowie einer negativen Einschätzung in Bezug auf die Dividendenrendite. Anleger sollten daher alle Aspekte sorgfältig abwägen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.