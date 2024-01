Macquarie Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die technische Analyse der Macquarie-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 172,68 AUD verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 184,59 AUD, was einem Abstand von +6,9 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Einstufung erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 168,67 AUD, was einer Differenz von +9,44 Prozent und ebenfalls einem "Gut"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich demnach ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Finanzsektor hat die Macquarie-Aktie eine Rendite von 12,07 Prozent erzielt, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,08 Prozent verzeichnet, hat Macquarie mit 14,15 Prozent eine deutlich bessere Performance gezeigt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, jedoch hat sich in den vergangenen Tagen die Diskussion überwiegend um negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Macquarie gedreht. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf Dividenden schüttet Macquarie niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.