Macom Aktie: Das war nur der Anfang!

Das Anleger-Sentiment für die Macom-Aktien war in den letzten Wochen überwiegend positiv. Laut dem Stimmungsbarometer gab es an zehn Tagen positive Diskussionen, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger weiterhin an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte.

Die Analystenbewertungen für die Macom-Aktie ergaben in den letzten zwölf Monaten zwei "Gut"-Bewertungen, eine "Neutral"-Bewertung und keine "Schlecht"-Bewertungen, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 68,67 USD, was ein Abwärtspotential von -27,23 Prozent vom letzten Schlusskurs bedeutet. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Macom liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,19%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Macom-Aktie zeigt Werte von 25,87 für RSI7 und 24,88 für RSI25, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Zusammenfassend erhält Macom basierend auf dem Anleger-Sentiment, den Analysteneinschätzungen, der Dividende und dem Relative Strength-Index gemischte Bewertungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.