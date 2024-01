Macom Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Aktie von Macom weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" hat im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 2 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen für die Aktie von Macom abgegeben. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Macom. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 68,67 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -17,02 Prozent bedeutet. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Macom konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Diskussionen in den sozialen Medien über das Unternehmen waren jedoch aufmerksamkeitsstark, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Macom diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt an neun Tagen positive und an drei Tagen neutrale Einstellungen der Anleger. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Macom eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion, eine "Gut"-Einstufung von Analysten für die langfristige Entwicklung und eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.