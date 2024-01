Macom Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Aktienkurs von Macom hat im letzten Jahr eine Rendite von 25,64 Prozent erzielt, was 17,25 Prozent über dem Branchendurchschnitt ("Informationstechnologie") von 8,4 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche beträgt 25,13 Prozent, wobei Macom mit 0,51 Prozent darüber liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut" aufgrund ihrer Überperformance.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf den Aktienkurs kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie sozialen Medien eingeschätzt werden. Laut unserer Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Macom auf sozialen Plattformen überwiegend positiv, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von den Nutzern aufgegriffen. Deshalb wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Macom liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,15 Prozent in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) ordnet die Macom-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 78,78 und wird als "Schlecht" eingestuft, während der RSI25 für 25 Tage bei 51,46 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.