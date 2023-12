Macom Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit berechnet und ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei Macom wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 7,26 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Macom-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 19,48, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Analysten bewerten die Aktie von Macom auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten sind 2 positiv eingestellt, 1 neutral und 0 negativ. Es wurden keine aktuellen Analystenupdates zu Macom veröffentlicht. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 68,67 USD, was einer Erwartung von -26,16 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Macom bei 62,02, was unter dem Branchendurchschnitt von 70,14 liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Macom daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Stufe der Analyse.