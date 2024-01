Macom Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Analysten sind sich einig, dass die Macom-Aktie insgesamt eine "Gut" Einschätzung verdient. Von insgesamt drei Bewertungen liegen zwei im Bereich "Gut", eine im Bereich "Neutral" und keine im Bereich "Schlecht". Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das Kursziel der Aktie wird von Analysten auf 68,67 USD festgelegt, was einer erwarteten Performance von -16,09 Prozent entspricht, da derzeit ein Kurs von 81,83 USD gilt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt vergibt die Redaktion das Rating "Neutral" für die Analysteneinschätzung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass die Macom-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage mit 72,48 USD bewertet wird, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 81,83 USD liegt. Daraus resultiert eine Einschätzung von "Gut". Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem Wert von 83,37 USD, was einer ähnlichen Höhe zum aktuellen Schlusskurs entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Macom-Aktie in der einfachen Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Macom ergibt sich auf 7-Tage-Basis ein RSI von 100 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis zeigt sich jedoch weder eine Überkauftheit noch -verkauftheit, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Macom-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" erzielt die Macom-Aktie mit einer Rendite von 25,64 Prozent eine überdurchschnittliche Performance von mehr als 17 Prozent. Im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Rendite bei 25,88 Prozent, wobei die Macom-Aktie mit 0,24 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.