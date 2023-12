Macom Aktie: Kaum zu glauben!

In den letzten Wochen gab es bei Macom keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Dies geht aus der Analyse des Sentiments und Buzz hervor.

Bei der Analysteneinschätzung erhält die Macom-Aktie im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Von insgesamt 3 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 2 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 68,67 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -25,44 Prozent fallen könnte. Daher wird die Empfehlung als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass die Macom-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +29,67 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +15,14 Prozent aufweist.

In Bezug auf die Dividende schneidet Macom im Vergleich zum Branchendurchschnitt Halbleiter- und Halbleiterausrüstung (2,23 %) schlechter ab, da sie bei 0 % liegt. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" bewertet. Dies ergibt sich aus einer Differenz von 2,23 Prozentpunkten.

Zusammenfassend erhält Macom von Analysten ein "Neutral"-Rating, während die technische Analyse ein "Gut"-Rating ergibt. In Bezug auf die Dividende wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft.