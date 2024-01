Macom Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Macom ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Macom-Aktie beträgt 78,78, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 51,46 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Macom-Aktie beträgt aktuell 72,69 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 84,08 USD deutlich darüber. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 84,12 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. In Summe wird Macom auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Von Analysten wird die Macom-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 68,67 USD deutet auf ein Abwärtspotential von -18,33 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Macom eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Dividendenrendite von Macom liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,15 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.