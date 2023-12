Macom Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die technische Analyse von Macom-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der aktuelle 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 70,8 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 88,13 USD liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 79,57 USD und auch hier liegt der letzte Schlusskurs darüber. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Macom ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Aktienkurs im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" hat Macom im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,64 Prozent erzielt, was 18,6 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Rendite von Macom aktuell um 22,23 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Macom überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 liegen unter dem Wert von 30, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Basierend auf dem RSI erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktien von Macom zeigt eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch eher negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Macom-Aktie, wobei die trendfolgenden Indikatoren und die Aktienkursentwicklung positiv sind, während die langfristige Stimmung eher negativ ausfällt.

