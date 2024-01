Macom Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Macom-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Diese Bewertung basiert auf 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Macom. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 68,67 USD, was einem Abwärtspotenzial von -18,33 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 84,08 USD. Insgesamt erhält Macom daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass sich die Macom-Aktie derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 72,69 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 84,08 USD liegt. Auf Basis dieser Analyse erhält Macom eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 84,12 USD, was in der Nähe des letzten Schlusskurses liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Macom basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Macom-Aktie ein neutraler Titel ist. Der RSI7 liegt bei 78,78, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 51,46 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmung rund um die Macom-Aktie ist laut Analysten vorwiegend positiv, basierend auf sozialen Plattformen. In den vergangenen zwei Tagen wurden jedoch vor allem negative Themen von Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.