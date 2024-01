Macom Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmter Titel überkauft oder überverkauft ist. Im Falle von Macom wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Macom weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In der Gesamtbetrachtung erhält das Macom-Wertpapier also eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Macom 2,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,14 Prozent für die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt Macom eine erhöhte Aktivität. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Macom in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Macom mit einer Rendite von 25,64 Prozent mehr als 17 Prozent darüber. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche erreichte eine mittlere Rendite von 25,88 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Macom mit 0,24 Prozent darunter liegt. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.