Macom Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsfirma Macom hat eine Dividende von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,16 % als niedrig eingestuft wird. Die Differenz beträgt 2,16 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Macom bei 72,92 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 86,17 USD aus dem Handel ging, was einen Abstand von +18,17 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage derzeit bei 84,97 USD, was einer Differenz von +1,41 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine Einstufung als "Gut".

Im Branchenvergleich zur Informationstechnologie liegt die Rendite der Macom-Aktie mit 34,28 Prozent um mehr als 24 Prozent über dem Durchschnitt. Allerdings liegt die Rendite im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche mit 44,92 Prozent um 10,63 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Macom-Aktie beträgt 28,73 und wird daher als "Gut" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 48,12, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" basierend auf dem Gesamtbild.