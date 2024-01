Macnica Fuji Electronics Holdings Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Macnica-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 5972,86 JPY verzeichnet, was einer Abweichung von +36,2 Prozent vom letzten Schlusskurs (8135 JPY) entspricht. Diese "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bestätigt sich auch beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs (7184,64 JPY) eine Abweichung von +13,23 Prozent aufweist. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Macnica-Aktie somit ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Macnica liegt bei 33,38 Punkten und der RSI25 bei 42,88, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment zeigt in den letzten zwei Wochen eine besonders positive Diskussion über Macnica. Das Stimmungsbarometer zeigt an vier Tagen in die positive Richtung und auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich bei der Aktie von Macnica eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.