Macnica Fuji Electronics Holdings Aktie: Ruhig bleiben!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Macnica Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt hat sich in jüngster Zeit weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Macnica befasst. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Die 200-Tage-Linie (GD200) für Macnica liegt derzeit bei 5837,26 JPY. Der Aktienkurs selbst schloss bei 7628 JPY, was einem Abstand von +30,68 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 7153,94 JPY, was einer Differenz von +6,63 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich damit eine Bewertung von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

Bei der Bewertung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang zeigt Macnica in den letzten Monaten eine übliche Aktivität und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen auf einen Zeitraum von 7 Tagen. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Macnica führt bei einem Niveau von 47 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 41,62 und zeigt somit ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem Relative Strength-Index.