Macnica Fuji Electronics Holdings Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Macnica. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 32,1 Punkte, was darauf hindeutet, dass Macnica derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 32,54 Punkten, was auch zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. In Bezug auf Macnica wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

Bei der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Macnica-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt der Wert 5720,65 JPY. Da der letzte Schlusskurs bei 7700 JPY liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 7117,8 JPY, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs darüber, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Macnica-Aktie bei der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.