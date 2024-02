Macmahon Holdings Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Wir haben den RSI von Macmahon in den letzten 7 Tagen sowie den RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 60 Punkten, was bedeutet, dass die Macmahon-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25-Wert von 62,5 zeigt auch an, dass Macmahon weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Macmahon eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Macmahon-Aktie ein Durchschnitt von 0,16 AUD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,17 AUD, was einem Unterschied von +6,25 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,18 AUD, wobei der letzte Schlusskurs unter diesem Durchschnitt liegt (-5,56 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält Macmahon insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Macmahon eingestellt waren. Es gab keine positive Diskussion und die Anleger waren eher neutral oder negativ eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung aus Stimmungsanalyse führt.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Macmahon in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war in etwa normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.