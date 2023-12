Macmahon Holdings Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Macmahon-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 0,185 AUD gehandelt, was einer Entfernung von +23,33 Prozent vom GD200 (0,15 AUD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 0,17 AUD. Hieraus ergibt sich ein Abstand von +8,82 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Somit erhält die Macmahon-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt vorwiegend negative Meinungen zur Macmahon-Aktie veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit negativen Themen rund um Macmahon beschäftigt. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In den letzten Wochen gab es keine entscheidenden Veränderungen in der Kommunikation über Macmahon in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Macmahon wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der Macmahon-RSI liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 40, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Neutral" für die Macmahon-Aktie.