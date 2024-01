Mackmyra Svensk Whisky ABries B Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die technische Analyse der Mackmyra Svensk Whisky-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 1,65 SEK lag. Am letzten Handelstag fiel der Schlusskurs jedoch auf 0,604 SEK, was einem Unterschied von -63,39 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,7 SEK liegt mit einem Schlusskurs von -13,71 Prozent unter diesem Wert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Mackmyra Svensk Whisky-Aktie aus charttechnischer Sicht somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen zu Mackmyra Svensk Whisky geäußert wurden. Das Stimmungsbarometer zeigt an zwei Tagen grün, was auf positive Diskussionen hinweist. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die langfristige Stimmungslage und der Buzz rund um die Aktie von Mackmyra Svensk Whisky wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Mackmyra Svensk Whisky bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mackmyra Svensk Whisky-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage lässt jedoch auf eine neutrale Bewertung schließen. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für die Aktie.