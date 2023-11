Mackmyra Svensk Whisky ABries B Aktie: Der absolute Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wie von den Anlegern wahrgenommen. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen grünes Licht, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Überwiegend neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Mackmyra Svensk Whisky. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein ähnliches Bild. Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigte keine signifikanten Veränderungen im Vergleich zu früheren Zeiträumen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Mackmyra Svensk Whisky-Aktie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,87 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,49 SEK liegt, was einer Abweichung von -73,8 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,08 SEK) zeigt eine Abweichung von -54,63 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Mackmyra Svensk Whisky-Aktie daher auch aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt ebenfalls eine negative Bewertung für die Aktie. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 86, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 69,99, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für die Mackmyra Svensk Whisky-Aktie.

Insgesamt zeigen sowohl die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken als auch die technische Analyse und der Relative Strength Index ein negatives Bild für die Mackmyra Svensk Whisky-Aktie, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.