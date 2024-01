Mackmyra Svensk Whisky ABries B Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die technische Analyse der Mackmyra Svensk Whisky-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 1,58 SEK verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,245 SEK liegt, was einem Abstand von -84,49 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,59 SEK, was einer Differenz von -58,47 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Mackmyra Svensk Whisky wider. In den letzten Tagen dominierten jedoch negative Themen die Diskussion und es gab keine positiven Beiträge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Mackmyra Svensk Whisky-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien deutet auf eine mittlere Aktivität hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt. Somit ergibt sich langfristig ein Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das Stimmungsbild für die Aktie von Mackmyra Svensk Whisky.