Mackmyra Svensk Whisky ABries B Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Mackmyra Svensk Whisky liegt bei 63,64, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 64, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral" vergeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein gemischtes Bild zur Anlegerstimmung wider. In den vergangenen Wochen überwogen die negativen Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Mackmyra Svensk Whisky bei 1,28 SEK verläuft, was auf eine negative Entwicklung hinweist. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,194 SEK aus dem Handel, was einem Abstand von -84,84 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird ein negatives Signal festgestellt.

Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund von "Schlecht" basierend auf den verschiedenen analysierten Zeiträumen.