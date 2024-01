Mackmyra Svensk Whisky ABries B Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die technische Analyse der Mackmyra Svensk Whisky-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,6 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 0,245 SEK liegt, was einer Abweichung von 84,69 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,62 SEK liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von 60,48 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Mackmyra Svensk Whisky. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Redaktion die Aktie neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt momentan bei 98,94 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Mackmyra Svensk Whisky-Aktie überkauft ist. Daher erhält sie auch in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Anleger in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Es gab hauptsächlich negative Themen, während positive Diskussionen fehlten. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Mackmyra Svensk Whisky daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt wird die Aktie basierend auf verschiedenen Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.