Mackmyra Svensk Whisky ABries B Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Stimmung unter den Anlegern von Mackmyra Svensk Whisky ist in den sozialen Medien insgesamt positiv. In den Diskussionen der vergangenen beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 1,67 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,614 SEK liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200 von -63,23 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,72 SEK, was einen Abstand von -14,72 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild und die Anzahl der Beiträge blieben weitgehend neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer Bewertung von "Gut" für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen wird als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält das Wertpapier von Mackmyra Svensk Whisky damit eine positive Bewertung, basierend auf den verschiedenen Analysefaktoren.