Mack-Cali Realty Aktie: In selten guter Lage!

Die Aktie von Veris Residential Inc wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating basiert auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Veris Residential Inc. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 13 USD, was einem Abwärtspotenzial von -18,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Veris Residential Inc eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Veris Residential Inc bei 16,09 USD liegt, während die Aktie selbst bei 15,91 USD notiert. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aufgrund einer Distanz von -1,12 Prozent zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 14,62 USD, was einem Abstand von +8,82 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 33,04 Punkte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Veris Residential Inc überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Untersuchung eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung für Veris Residential Inc weist eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Veris Residential Inc bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

