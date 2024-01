Mack-Cali Realty Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Veris Residential Inc-Aktie wird durch verschiedene Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 16,12 USD, während der letzte Schlusskurs bei 15,28 USD liegt, was einem Unterschied von -5,21 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage mit einem Wert von 14,58 USD liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,8 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Meinungen und Einschätzungen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Themen und Kommentare zur Veris Residential Inc-Aktie in den letzten zwei Wochen, was zu einer positiven Bewertung des Unternehmens als "Gut" führt.

Analysten haben die Veris Residential Inc-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 13 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -14,92 Prozent ergibt, und somit zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Veris Residential Inc-Aktie zeigt einen Wert von 68, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage, mit einem Wert von 42,21, führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren ein "Neutral"-Rating für die Veris Residential Inc-Aktie.

