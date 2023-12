Mack-Cali Realty Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Analysten haben eine neutrale Bewertung für Veris Residential Inc abgegeben, da 0 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 13 USD, was einem erwarteten Rückgang von -15,64 Prozent entspricht, da der derzeitige Kurs bei 15,41 USD liegt. Daher wird die Aktie mit dem Rating "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt die Analysten-Untersuchung eine Einstufung von "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Veris Residential Inc eingestellt waren. Es gab neun positive und ein negatives Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Veris Residential Inc daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Veris Residential Inc. Daher wird das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Veris Residential Inc für diese Stufe eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In der technischen Analyse befindet sich der Kurs von Veris Residential Inc mit 15,41 USD derzeit +4,97 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -4,29 Prozent, was auch zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.