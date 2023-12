Mack-Cali Realty Aktie: Kommt jetzt der Schock?

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme von negativen Kommentaren über Veris Residential Inc in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer fiel in den roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte. Die Anzahl der Beiträge über Veris Residential Inc war deutlich geringer als üblich, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hindeutet. Deshalb wird der Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating zugewiesen.

Die technische Analyse betrachtet die relative Stärke eines Aktienkurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der aktuelle RSI-Wert von 33,33 zeigt, dass die Veris Residential Inc weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Selbst wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 38, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Veris Residential Inc besonders positiv diskutiert, mit acht überwiegend positiven Tagen und einem überwiegend negativen Tag. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen größtenteils positiv, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Veris Residential Inc insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 16,1 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 15,23 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 14,66 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+3,89 Prozent) liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Veris Residential Inc damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.