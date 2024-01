Mack-Cali Realty Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Veris Residential Inc hat in den letzten Tagen einen Kurs von 15,02 USD erreicht, der +3,09 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Im Gegensatz dazu wird die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -6,77 Prozent beträgt. Daher wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen im Internet über Veris Residential Inc festgestellt, was zu einer langfristigen Bewertung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, sodass das Gesamtbild für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Veris Residential Inc liegt bei 80,92, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 39 auf, dass sich die Aktie in einer weder überkauften noch -verkauften Situation befindet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten für die Veris Residential Inc 0 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben. Somit erhält der Titel von institutioneller Seite aus langfristig das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Veris Residential Inc vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -13,45 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 13 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".