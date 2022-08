Die Macht der Dividenden-Reinvestition in REITs

In den Vereinigten Staaten gab es einmal eine Zeit, in der normale Sparkonten mit mehr als 5 % verzinst wurden. In der Ausgabe der New York Times vom 31. Mai 1979 wurde berichtet, dass die Bundesaufsichtsbehörden den Geschäftsbanken gestatteten, 5,25 % Zinsen auf ihre Sparkonten zu zahlen, während Sparkassen und Kreditinstitute auf Gegenseitigkeit sogar bis zu 5,5 % zahlen konnten.… Hier weiterlesen