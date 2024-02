Macfarlane Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Macfarlane eine Rendite von 20,63 Prozent erzielt, was mehr als 18 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche lag die durchschnittliche Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei 1,73 Prozent, wobei Macfarlane mit 18,9 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie von Macfarlane ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Eine Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gegeben hat. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde.

Die Dividendenrendite von Macfarlane beträgt 2,79 Prozent, was 1,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt (Branche: Handelsunternehmen und Distributoren, 4,19). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Macfarlane, ergibt sich ein Wert von 63,16 Punkten für den 7-Tage-RSI, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,64, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie von Macfarlane daher in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.