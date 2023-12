Macfarlane Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Aktienkurs von Macfarlane hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,55 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt um 7,42 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +1,13 Prozent für Macfarlane entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 8,3 Prozent, und Macfarlane übertraf diesen Durchschnittswert um 0,24 Prozent. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird die Aktie von Macfarlane in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Handelsunternehmen und Distributoren) wird die Aktie von Macfarlane als unterbewertet betrachtet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,76 wird die Aktie um 70 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 35,56 gehandelt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für diese Aktie.

Die Anleger-Stimmung zu Macfarlane war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien führte zu diesem Schluss. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Die Dividendenrendite für Macfarlane beträgt derzeit 3,26 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 2,3 liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Macfarlane eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.