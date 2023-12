Macfarlane Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Aktie von Macfarlane wird derzeit aufgrund verschiedener Kennzahlen bewertet. Gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Bewertung bei 10,76, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" (35,43) eine Unterbewertung signalisiert. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividende liegt Macfarlane mit einer Ausschüttung von 3,26 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsunternehmen und Distributoren (4,47 %) niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da die Differenz 1,21 Prozentpunkte beträgt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Macfarlane wird als neutral bewertet. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien, und auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ebenfalls ein neutrales Bild. Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst.

Insgesamt erhält die Macfarlane-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der verschiedenen Kennzahlen und des Anleger-Sentiments.