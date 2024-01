Macerich Aktie: Der Knall ist da!

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Macerich Co-The insgesamt 2 Analystenbewertungen, die sich zu einer durchschnittlichen Bewertung von "Schlecht" zusammensetzen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu dem Unternehmen, aber basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 9,75 USD ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -37,86 Prozent. Daher wird die Aktie von den Analysten als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Macerich Co-The ist ebenfalls neutral. Obwohl die Diskussionen in den sozialen Medien überwiegend negativ waren, hat sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen mehr mit positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt.

In der technischen Analyse wird die Aktie in der kurzfristigen Betrachtung als "Gut" eingestuft, da sie um 19,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Für den Zeitraum der letzten 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +36,32 Prozent liegt.

Die Diskussionen im Internet haben langfristig zu einer unterdurchschnittlichen Aktivität geführt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionstätigkeit führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einem insgesamt positiven langfristigen Stimmungsbild führt.