Mace Security Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Stimmung und Diskussion rund um die Mace Security-Aktie haben in den letzten Wochen an Intensität verloren. Die Stimmungslage der Anleger hat sich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionen über das Unternehmen haben abgenommen, was darauf hindeutet, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Mace Security bei 0,07 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,04 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -42,86 Prozent liegt. Der GD50 hingegen liegt bei 0,04 USD, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite bei 0 Prozent, was 3,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Mace Security eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich hauptsächlich um negative Themen, während positive Diskussionen kaum zu verzeichnen waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Zusammenfassend erhält die Mace Security-Aktie aufgrund der eingetrübten Stimmungslage und der geringeren Beachtung der Anleger eine Gesamtbewertung von "Schlecht".