Macau Legend Development Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Dividendenrendite von Macau Legend Development liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,28 % im Bereich "Hotels, Restaurants und Freizeit". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Macau Legend Development eine Performance von -48,64 %, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" eine Underperformance von -42,27 % bedeutet. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite bei -52,06 %. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet. Die Kommentare und Wortmeldungen in diesem Zeitraum waren überwiegend neutral, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt ("Hotels, Restaurants und Freizeit") erscheint Macau Legend Development aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3,22, was einem Abstand von 90 % gegenüber dem Branchen-KGV von 31,69 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.