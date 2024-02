Macau Legend Development Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Aktienkurs von Macau Legend Development liegt im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" mit einer Rendite von -60,22 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,95 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Macau Legend Development mit 51,26 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Macau Legend Development-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (46) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (45,56) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -6,55 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Daher erhält Macau Legend Development eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Macau Legend Development in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Macau Legend Development damit ein "Neutral"-Rating basierend auf den verschiedenen Analysen.