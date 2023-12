Macau E And M Holding Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Bei Macau E&m liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 63,89 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso erhält die Aktie für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung, da auch hier weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation vorliegt (Wert: 55,77).

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Macau E&m eine mittlere Aktivität gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Macau E&m von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie sowohl auf kurzfristiger Basis als auch basierend auf den letzten 200 Tagen als "Schlecht" eingestuft, da sie sich deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt befindet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für Macau E&m basierend auf dem RSI, dem Sentiment und der technischen Analyse.

