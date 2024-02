Macau E And M Holding Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Aktienkurse können nicht nur anhand von Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen eingeschätzt werden. Die Analysten von Macau E&m haben die Kommentare in den sozialen Medien betrachtet und festgestellt, dass die Stimmung neutral war. In den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Macau E&m liegt bei 83,33 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Deshalb erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Macau E&m-Aktie in Bezug auf den RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der Schlusskurs der Macau E&m-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Macau E&m in den sozialen Medien. Die Intensität der Diskussionen zu der Aktie lässt darauf schließen, dass sie derzeit neutral bewertet wird.

Insgesamt erhält die Macau E&m-Aktie sowohl in Bezug auf den RSI als auch auf die technische Analyse und das Sentiment ein "schlecht" bzw. "neutral"-Rating.