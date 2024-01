Macau E And M Holding Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Macau E&m zeigt sich aktuell neutral, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um zu beurteilen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Macau E&m-Aktie beträgt aktuell 0,19 HKD, was einem deutlichen Abweichung von -15,79 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,16 HKD entspricht. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,16 HKD, was in etwa dem letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Macau E&m somit ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative-Stärke-Index wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den RSI7 liegt der Wert für Macau E&m bei 24,14 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder eine überkauft noch überverkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz um Macau E&m werden daher mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.