Macau E And M Holding Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Macau E&m-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet wird. Über einen Zeitraum von 200 Handelstagen beträgt dieser Wert aktuell 0,2 HKD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,155 HKD liegt, was einer Abweichung von -22,5 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,17 HKD, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt, mit einer Abweichung von -8,82 Prozent. Insgesamt wird die Macau E&m-Aktie daher auf Grundlage der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, dient der Relative Strength-Index (RSI). Für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt der RSI für die Macau E&m-Aktie 50, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 53,85, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Neutral" auf Basis des RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Macau E&m keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien bleiben neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien der letzten Tage deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer grundsätzlich neutral gegenüber Macau E&m eingestellt sind. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen keine starken Ausschläge in die positive oder negative Richtung. Auf dieser Basis erhält Macau E&m eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird die Macau E&m-Aktie daher von der Redaktion in allen analysierten Bereichen mit einem "Neutral"-Rating bewertet.