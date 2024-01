Macau E And M Holding Aktie: Es geht auch anders!

Die technische Analyse der Macau E&m-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,19 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,155 HKD liegt damit deutlich darunter, was einer Differenz von -18,42 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn wir den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt dieser bei 0,16 HKD, was einem Unterschied von -3,13 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich für die Macau E&m-Aktie eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Macau E&m liegt sowohl auf 7-Tage-Basis als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich. Sowohl der 7-Tage-RSI mit einem Wert von 50 Punkten als auch der RSI25 mit einem Wert von 57,02 zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Anleger-Stimmung bei Macau E&m in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.