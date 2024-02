Macatawa Bank Aktie: Was könnte noch schöner sein?

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 1 Bewertung für die Macatawa Bank-Aktie abgegeben. Diese eine Bewertung war "Gut", während es keine neutralen oder schlechten Bewertungen gab. Somit erhält die Macatawa Bank-Aktie ein "Gut"-Rating basierend auf den Analystenbewertungen. Es gab im letzten Monat keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 11 USD, was ein Aufwärtspotential von 10,78 Prozent vom letzten Schlusskurs (9,93 USD) aus ergibt. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

In den letzten zwei Wochen haben vor allem private Nutzer in sozialen Medien die Macatawa Bank positiv bewertet. Unsere Redaktion hat eine Vielzahl von Kommentaren und Beiträgen ausgewertet und festgestellt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist.

Die Analyse ergab, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung bezüglich der Macatawa Bank gegeben hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung für das Sentiment und Buzz bewertet. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien in Bezug auf die Diskussionsstärke der Aktie festgestellt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Macatawa Bank-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine "Gut"-Bewertung für die Macatawa Bank-Aktie.