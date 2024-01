Macarthur Minerals Aktie: Es geht auch anders!

Die Aktie von Macarthur Minerals wurde in den letzten Monaten intensiv in den sozialen Medien diskutiert. Die Diskussionsintensität war dabei durchschnittlich, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Stimmungsänderung verlief ebenfalls stabil, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend negativ, mit positiven Phasen an fünf Tagen und überwiegend negativen Diskussionen an sieben Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch verstärkt positive Themen über das Unternehmen diskutiert, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Macarthur Minerals-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,17 AUD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,13 AUD, was einer Abweichung von -23,53 Prozent entspricht und zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,15 AUD weist mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Durchschnitt eine Abweichung von -13,33 Prozent auf, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Macarthur Minerals-Aktie liegt bei 80, was eine schlechte Bewertung zur Folge hat. Der RSI25 beläuft sich auf 63,64 und führt zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage, was insgesamt zu einer schlechten Gesamtbewertung führt.