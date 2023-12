MacReport.Net Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Bewertung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in sozialen Netzwerken. In Bezug auf die Aktie von Macreportnet ergab die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität war im üblichen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führte.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten Tagen wurden weder positive noch negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führte.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Macreportnet bei 0,08 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,07 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -12,5 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage ergibt einen Abstand von -12,5 Prozent und führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Macreportnet-Aktie liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI ergibt eine neutrale Bewertung. Somit erhält die Aktie von Macreportnet auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.