MacDermid Enthone unterstützt Kunden bei der Einhaltung der REACH-Verordnung angesichts des bevorstehenden Verbots für Cr(VI)-Stoffe

Waterbury, Conn. (ots/PRNewswire) -MacDermid Enthone Industrial Solutions (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4035451-1&h=2969130004&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4035451-1%26h%3D2138700616%26u%3Dhttps%253A%252F%252Findustrial.macdermidenthone.com%252F%26a%3DMacDermid%2BEnthone%2BIndustrial%2BSolutions&a=MacDermid+Enthone+Industrial+Solutions) gab bekannt, dass das Unternehmen seine Kunden aktiv bei der Einhaltung des bevorstehenden, von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) festgelegten Verbots für Chrom (VI)-Stoffe bei der Verwendung in dekorativen Beschichtungsanwendungen unterstützt.Die Europäische Kommission (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4035451-1&h=1913191766&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4035451-1%26h%3D3227616849%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fecha.europa.eu%252F-%252Fecha-to-prepare-restriction-proposal-on-chromium-vi-substances%26a%3DEuropean%2BUnion%2BCommission&a=Europ%C3%A4ische+Kommission) gab die Erstellung eines Dossiers nach Anhang XV in Auftrag, um Chrom (VI)-Substanzen durch REACH vollständig zu verbieten. Unternehmen wird empfohlen, mit ihren Vorbereitungen bereits jetzt, vor dem Fristende 2026, zu beginnen. Als Reaktion auf den Auftrag gab MacDermid Enthone eine Mitteilung an Kunden und Partner heraus, in welcher der vorgeschlagene Zeitplan skizziert wird, um Anwender bei der Planung ihres Wechsels von Prozessen mit hexavalentem Chrom zu Technologien ohne Chrom (VI) zu unterstützen.„Der Übergang zur REACH-Compliance wird Chancen und Herausforderungen für die Branche mit sich bringen", so Bob Geissler, Vice President, Europe, bei MacDermid Enthone. „Als führender Anbieter nachhaltiger Lösungen für die Oberflächenbehandlung ist MacDermid Enthone gut auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kunden vorbereitet und unterstützt Anwender in ganz Europa sowie in aller Welt mit technologischen Lösungen, die sich in der Produktion bewährt haben, bei einem erfolgreichen Übergang."MacDermid Enthone hat seinen Kunden den folgenden Zeitplan mitgeteilt:1. Oktober 2023: Beauftragung der ECHA mit der Erstellung eines Dossiers nach Anhang XV im Hinblick auf das Verbot von Cr(VI)-Stoffen unter REACH2. Oktober 2024: geplante Fertigstellung des Dossiers nach Anhang XV von ECHA; Konformitätsprüfung und Erarbeitung einer Stellungnahme durch RAC und SEAC3. Oktober 2025: RAC und SEAC finalisieren und verabschieden endgültige Stellungnahmen zu dem Dossier, dem Anwendungsbereich des Verbots und zu Ausnahmeregelungen. Dann beginnt die dreimonatige Prüfungsfrist für die Europäische Kommission.4. Februar 2026: Die EU-Kommission entscheidet nach Ablauf der Prüfungsfrist, ob der Verbotsvorschlag von der Kommission und den Mitgliedstaaten angenommen werden kann.5. Ende 2026: Verabschiedung eines Verbots von hexavalentem Chrom durch die Europäische Kommission - Verbot mit vorübergehenden Ausnahmeregelungen wird wirksam (prognostiziert, nicht bestätigt), hexavalentes Chrom wird ohne individuelle Ausnahmen nicht mehr zugelassen.MacDermid Enthone bietet eine Komplettlösung für eine mit REACH konforme Chrom-Galvanisierung von Kunststoffen. Weitere Informationen finden Sie auf industrial.macdermidenthone.com.Informationen zu MacDermid Enthone Industrial Solutions: MacDermid Enthone Inc. wurde 1922 gegründet und tritt als MacDermid Enthone Industrial Solutions auf. Das weltweit führende Unternehmen hat sich auf die Herstellung chemischer Verbindungen für alle Facetten von Oberflächenbehandlungsanwendungen spezialisiert. Sein Produktportfolio umfasst innovative Lösungen, die dafür konzipiert wurden, den Anforderungen der dynamischen Oberflächenbehandlungsbranche sowie der Kunden gerecht zu werden und Veränderungen dieser Anforderungen zu entsprechen. Der Fokus liegt dabei auf nachhaltigen Technologien und einem verbesserten technischen Support. MacDermid Enthone Industrial Solutions agiert als Geschäftsbereich von Element Solutions Inc (NYSE: ESI), einem diversifizierten Spezialchemikalienunternehmen, das zahlreiche unterschiedliche Branchen mit innovativen Lösungen, die Alltagsprodukte verbessern, versorgt. Weitere Informationen finden Sie auf MacDermidEnthone.com.