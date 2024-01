Mabpharm Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Mabpharm als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 66,67, was zu einer Neutral-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 57,14, was ebenfalls eine Neutral-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein Neutral-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Mabpharm-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,55 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,445 HKD liegt, was einer Abweichung von -19,09 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,47 HKD, was einer Abweichung von -5,32 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Mabpharm wird als neutral eingestuft, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Mabpharm beschäftigt hat.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Mabpharm in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Aktie von Mabpharm basierend auf den verschiedenen Analysen und Stimmungsindikatoren.