Mabpharm Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Mabpharm-Aktie wird derzeit durch verschiedene Analysemethoden bewertet. Die 200-Tage-Linie liegt bei 0,55 HKD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs mit 0,45 HKD einen Abstand von -18,18 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,47 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine Bewertung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 70, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 55,93 und führt zu einer Bewertung als "Neutral". Dies führt zu einem Gesamtrating als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Mabpharm ist neutral, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einem langfristigen Stimmungsbild als "Neutral" führt.